Diego Abatantuono: “I politici oggi fanno più ridere dei comici di professione” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il comico milanese torna in tv con lo show 'Enjoy - ridere fa bene' condotto da Diana Del Bufalo, in onda da domenica 2 febbraio in prima serata su Italia1, in cui due squadre di concorrenti, molti di loro reduci di 'Colorado', si sfideranno a suon di battute. In un'intervista al Corriere, Abatantuono spiega quanto sia difficile oggi fare satira in tv: "Abituati ad uomini di potere sussiegosi, ora la parodia di un personaggio non regge il confronto con il suo alter ego reale". fanpage

