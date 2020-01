Napoli-Juve, le probabili formazioni: Demme dal primo minuto (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Poche novità in vista di Napoli-Juve, posticipo della 21esima giornata di Serie A. Gattuso conferma la fiducia tra i pali ad Ospina, così come si dovrebbe rivedere Di Lorenzo come difensore centrale. Torna dal primo minuto Fabian Ruiz, che la spunta su Lobotka. Trova spazio anche Demme dal primo minuto. Per i bianconeri c’è Cuadrado dal primo minuto sulla destra. Torna anche Bentancur dopo la squalifica in Supercoppa. In panchina invece Higuain, per lasciare spazio a Ramsey. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insinge. JuveNTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. L'articolo Napoli-Juve, le probabili formazioni: Demme dal primo minuto proviene da Anteprima24.it. anteprima24

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - forumJuventus : Sarri pre #NapoliJuve: 'Mi aspetto partita difficile, il napoli nei momenti di difficoltà sa dare tutto. Bentancur… - juventusfc : THE MOVIE ?? JUVE-NAPOLI Risaliamo sulla giostra di emozioni con il film della partita d'andata ?? -