Papa, Bassetti: se non piace lo si dica

piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade". Così il presidente della Cei, cardinale Bassetti, a margine dell'incontro con i giornalisti a Perugia in occasione del patrono della categoria. "Scusate lo sfogo - ha aggiunto il porporato - ma l'obiettivo di tutti deve essere quello di cercare risposte per il bene della Chiesa e dell'umanità".(Di sabato 25 gennaio 2020) "Criticare va bene ma questo distruttismo no. Se a qualcuno nonquestoloperché è libero di scegliere altre strade". Così il presidente della Cei, cardinale, a margine dell'incontro con i giornalisti a Perugia in occasione del patrono della categoria. "Scusate lo sfogo - ha aggiunto il porporato - ma l'obiettivo di tutti deve essere quello di cercare risposte per il bene della Chiesa e dell'umanità".(Di sabato 25 gennaio 2020)

Piero42395724 : RT @Castelletta61: Infatti lo stanno facendo in tanti. Bassetti (Cei): 'Se a qualcuno non piace il Papa lo dica ' - Politica - ANSA https:… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: #Bassetti (#Cei): 'Se a qualcuno non piace il #Papa lo dica' #ANSA - mariacarla1963 : RT @AntonioGrzt: Ut unum sint. Bassetti (Cei): 'Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade' h… -