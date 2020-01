Incidente sull’Appia: mezzo dei vigili del fuoco esce fuori strada: feriti tre pompieri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti in un Incidente stradale sull'Appia, nel territorio di Terracina. Il mezzo a bordo del quale viaggiavano ha sbandato a causa della nebbia ed è precipitato in un canale. I pompieri erano diretti a spegnere un incendio a Priverno, ma sono stati trasportati in ospedale. fanpage

