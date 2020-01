Sanremo 2020 Amadeus, Rita Pavone rivela: “Me ne frego delle polemiche!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rita Pavone pronta per Sanremo 2020. La confessione: “Sono stata fraintesa” Cosa sarebbe il Festival di Sanremo senza polemiche? Non ve ne sono mai state di costruttive e anche quest’anno si è costruito un caso sul nulla. Amadeus deve continuare a lavorare infischiandosene delle polemiche e di tutte coloro che gli stanno remando contro. Chi se ne frega delle polemiche è Rita Pavone che, negli ultimi tempi, è stata tacciata di sovranismo e trattata come l’ultima delle cantanti uscite da un talent show qualunque. Torna nel 2020 sul palco dell’Ariston Rita Pavone con il brano ‘Niente (Resilienza 74)’ dove esprimerà ancora una volta la sua anima rock e ribelle. “Sui social sono stata fraintesa, è un po’ come il telefono senza fili. Di questi tempi, purtroppo, è meglio tacere” ha confessato in un’intervista rilasciata al ... lanostratv

