Verona, comune intitola strada ad Almirante. Liliana Segre: “Incompatibile con la mia cittadinanza” (Di martedì 21 gennaio 2020) Liliana Segre: "Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada...". Poi ha spiegato: "Un conto è intitolare strade a Moro o a Nenni, a Berlinguer o a La Malfa, un altro conto è intitolarla ad Almirante che ha una storia diversa, anzi ben diversa, visto che fu tra i sostenitori del Manifesto della Razza per il quale noi ebrei non eravamo italiani". fanpage

fattoquotidiano : Verona, Segre: “Una via per Almirante? Incompatibile con la mia cittadinanza onoraria. Il Comune faccia una scelta” - repubblica : Verona, un caso la strada ad Almirante. Liliana Segre: 'Io e lui siamo incompatibili, il Comune faccia una scelta'… - repubblica : Verona, ricorso al prefetto contro l'intitolazione di una strada ad Almirante decisa dal Comune di destra -