Napoli in crisi, gli operai della Whirlpool corrono a spronare i giocatori miliardari (Di martedì 21 gennaio 2020) “Napoli non molla”. La città che vive al contrario si manifesterà stasera al San Paolo, quando gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli esporranno lo striscione che capovolge la logica: i lavoratori che stanno perdendo il posto in fabbrica che cercano di spronare i calciatori miliardari che non vollero andare in ritiro. Populisticamente l’adagio è sempre lo stesso: c’è crisi. Basta declinarlo in funzione del contesto. La crisi del Napoli squadra stavolta va in parallelo con la crisi di Napoli città. E tutti insieme, fragorosamente, si sentono sullo stesso piano. Il gioco come il lavoro. Il lavoro in gioco, soprattutto. I lavoratori del sito di via Argine a rischio chiusura, che stasera hanno annunciato la loro presenza sugli spalti per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ammettono che l’identificazione con la squadra abbattuta è perfetto per ... ilnapolista

