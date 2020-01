Borsa: mercati asiatici chiudono in calo, pesano timori virus (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Xin) – I mercati asiatici chiudono in calo. A pesare sugli investitori sono i timori legati ad un’espansione del contagio del corona virus proveniente dalla Cina. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,91% a 23.864,56 punti mentre quella di Hong Kong ha perso il 2,7% a 27.985,33 punti. La Borsa di Shanghai ha chiuso in calo dell’1,4% mentre quella di Singapore l’1% a 3.247,17 punti.L'articolo Borsa: mercati asiatici chiudono in calo, pesano timori virus CalcioWeb. calcioweb.eu

