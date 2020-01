Catania, crolla pavimento di una casa: evacuato il palazzo (Di martedì 21 gennaio 2020) crollato in piena notte il pavimento di un'abitazione al pian terreno di una palazzina tra le vie Castromarino e del Plebiscito a Catania. L'appartamento non era abitato da anni. In via precauzionale sono state evacuate sette famiglie. Le squadre Usar dei vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di persone coinvolte. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

