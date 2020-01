Barone Rosso 20 gennaio: i Ridillo, le Lische, Frate Alessandro, Emiliano Merlin, Alessia Gerardi, Fabio Civitelli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Stasera alle 21 decollerà il Barone Rosso. Sì lo so, volare con questo freddo non è semplice. I riflettori scaldano solo un Sanremo dove la musica è abbruttita in testi violenti contro le donne di Junior Cally e in culi che twerkano. Ma noi andiamo avanti. Resistiamo dando spazio e voce ad artisti che ancora ci credono e fanno musica. E siamo sempre più. Solo l’anno scorso al Barone Rosso c’erano un paio di artisti. Adesso l’aereo è sempre più affollato. Stasera ci saranno: Ridillo, Alessia Gerardi, Le Lische, Frate Alessandro, Emiliano Merlin Unòrsominòre e Fabio Civitelli (autore del fumetto TEX). https://www.youtube.com/watch?v=uIWLQ-hLuTE Saremo in contemporanea su tutto il web: homepage di www.optimagazine.com www.redronnie.tv www.roxybar.tv e mia pagine Facebook, YouTube, Persiscope, Twich. Incursioni backstage sulle dirette e storie Instagram ... optimaitalia

Margher60641923 : RT @FriarAlessandro: Lunedì 20 gennaio alle 21, insieme a Manuel Magrini saremo in diretta al Barone Rosso, con Red Ronnie. Ci vediamo in s… - PeteKupselaitis : RT @FriarAlessandro: Lunedì 20 gennaio alle 21, insieme a Manuel Magrini saremo in diretta al Barone Rosso, con Red Ronnie. Ci vediamo in s… - filippogigante : RT @FriarAlessandro: Lunedì 20 gennaio alle 21, insieme a Manuel Magrini saremo in diretta al Barone Rosso, con Red Ronnie. Ci vediamo in s… -