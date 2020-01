Addio Google: Huawei si farà l’app di navigazione da sè, con l’aiuto delle mappe di TomTom (Di lunedì 20 gennaio 2020) Huawei continua a portare avanti i propri piani di indipendenza dai servizi di Google, come già annunciato poco tempo fa. È di oggi infatti l’annuncio di un accordo tra il colosso cinese e TomTom, azienda olandese famosa per i propri dispositivi di navigazione, ma che sviluppa anche mappe e servizi di navigazione. L’intento, ovvio, è quello di utilizzare entrambi in una propria futura applicazione per smartphone. Come ben sappiamo, infatti, lo scorso maggio Huawei è stata inserita dagli Stati Uniti all’interno della Entity List – l’elenco nel quale sono presenti aziende e soggetti ritenuti dagli stessi USA in grado di intraprendere attività potenzialmente contrarie alla propria sicurezza o ai propri interessi di politica estera. Come conseguenza di questo inserimento in lista, a Huawei viene di fatto vietato di avere rapporti commerciali con le aziende ... ilfattoquotidiano

