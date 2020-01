Margiotta Broglio su Craxi: «Fu grande uomo di Stato in un’Italia anemica» (Di domenica 19 gennaio 2020) Margiotta Broglio: «Nell'Italia anemica di quel periodo, tra gli anni '70 e '80, Bettino Craxi è Stato indubbiamente un grande uomo di Stato. Craxi fu tra quegli statisti che allora fu pienamente consapevole che in Italia non si poteva andare con governicchi, ma che era necessario un accordo con tutte le forze democratiche» Leggi la notizia su firenzepost

