Smog Roma, Campidoglio: “Nessuna retromarcia sulla limitazione alla circolazione dei diesel euro 6” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Campidoglio, in una nota stampa, precisa che non c’è “nessuna retRomarcia dell’Amministrazione in relazione ai provvedimenti di limitazione alla circolazione dei diesel euro 6″. “Si precisa – si legge nel comunicato – che finora nessun incarico è stato dato al dipartimento Ambiente per la revisione del Piano di intervento operativo del Comune sui divieti anti-Smog e che provvedimenti di carattere emergenziale, come lo stop della circolazione dei veicoli, si basano esclusivamente su rilevazioni dell’aria effettuate da Arpa Lazio e, quindi, su dati oggettivi. La decisione di non effettuare oggi un’ulteriore giornata di blocco si è basata sulle previsioni dell’Agenzia che indicavano un progressivo miglioramento. Resta confermato per domani e per altre tre domeniche successive (9 febbraio, 23 febbraio e 29 marzo) ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

repubblica : Smog a Roma, valori oltre i limiti anche nel quarto giorno di blocco. Arriva la domenica ecologica. I dubbi dei 5S… - fattoquotidiano : Smog, a Roma valori oltre i limiti anche dopo il blocco delle auto. Emergenza inquinamento a Torino e Milano - borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle -