MotoGP, quando verranno svelate le nuove moto della classe regina? Calendario e date di tutte le presentazioni: apre la Ducati (Di sabato 18 gennaio 2020) C’è grande attesa per la ripresa delle “ostilità” nel Mondiale 2020 di motoGP. La stagione regolare prenderà il via a partire dall’appuntamento di Losail (Qatar), nel weekend del 6-8 marzo, mentre i test inizieranno nel consueto scenario di Sepang (Malesia), dal 7 al 9 febbraio. Non manca molto dunque alle presentazioni delle nuove moto della classe regina. La prima a “svelare” i propri segreti sarà la Ducati a Bologna il 23 gennaio. Il nuovo progetto di Borgo Panigale dovrebbe rappresentare un’evoluzione importante rispetto a quanto visto in precedenza, per cercare di trovare una soluzione alle problematiche in percorrenza di curva. A seguire sarà la volta di Honda campione del mondo (4 febbraio). Indubbiamente, oltre alla nuova RC213V, la curiosità è rappresentata dalla coppia dei fratelli Marquez alla guida, con Alex che da campione del mondo ... Leggi la notizia su oasport

