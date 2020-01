C'è posta per te: Can Yaman fa letteralmente impazzire il pubblico in studio (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Can Yaman è stato l'ospite d'onore della seconda puntata di C'è posta per te ma la vera sorpresa l'ha riservata a lui il pubblico in studio, letteralmente impazzito al momento del suo ingresso. A Can Yaman è bastato entrare nello studio di C'è posta per te per far letteralmente impazzire il pubblico presente, composto per l'occasione quasi esclusivamente da donne, accorse per ammirare da vicino il sex symbol turco. E per dirla tutta Can Yaman non aveva ancora neppure varcato la soglia quando signore e signorine presenti hanno cominciato a rumoreggiare, chiedendo a gran voce alla padrona di casa Maria De Filippi di poter finalmente ammirare da vicino il protagonista di Bitter Sweet, che molte di loro stavano già aspettando una settimana fa, quando invece in studio è arrivato il divo Johnny Depp. ... Leggi la notizia su movieplayer

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - WittyTV : “Quando avevo sedici anni ho scritto una lettera a mia nonna…” Per scoprire l’emozionante racconto di Can Yaman all… -