Le donne che "fanno un passo indietro" sul lavoro finiscono ai limiti della povertà (Di venerdì 17 gennaio 2020) La scelta del part-time è spesso obbligata. Ma le conseguenze economiche per la pensione sono pesantissime. Ecco l’Italia 2020, fra salari bassi e gender pay gap Non fare figli non è una colpa, essere sottopagate sì " Part-time e asilo nido: spesso alle donne non conviene lavorare " Leggi la notizia su espresso.repubblica

TizianaFerrario : Già questa foto mi era parsa antica.Le parole di #Amadeus sulle donne mi hanno confermato che in Italia e in RAI c'… - LiaCapizzi : 'Smetto quando voglio'. Donne con teste pensanti e carriere pesanti. La libertà di decidere quando dire basta oppur… - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -