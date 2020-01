Fermo, dramma in strada: donna travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa (Di sabato 18 gennaio 2020) Il dramma si è consumato poco fuori dal centro abitato di Sant’Elpidio a Mare nella serata di venerdì. la vittima pare stesse attraversando la strada in una zona buia e non si è accorta del sopraggiungere della vettura che l'ha travolta. L'automobilista alla guida del mezzo non ha fatto in tempo a frenare e il devastante impatto è stato inevitabile. Leggi la notizia su fanpage

Fermo dramma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fermo dramma