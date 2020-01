Coppa Italia 2020: Lorenzo Pellegrini trascina la Roma ai quarti con una doppietta, Parma battuto 2-0 (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Roma non sbaglia all’esordio nella Coppa Italia 2019-2020, batte uno spento Parma per 2-0 e strappa il pass per i quarti di finale della Coppa nazionale in cui dovrà affrontare i campioni d’Italia della Juventus in trasferta in una partita secca. La compagine allenata da Paulo Fonseca, reduce da due brutte sconfitte casalinghe in campionato contro Torino e Juventus, si è riscattata imponendosi grazie ad un brillante Lorenzo Pellegrini, protagonista assoluto dell’incontro con una doppietta che ha di fatto indirizzato e poi chiuso definitivamente l’esito della sfida. Avvio di partita abbastanza equilibrato con la Roma che prova a proporre il proprio gioco offensivo dovendo però fare molta attenzione alle ripartenze fulminee degli avversari. Pellegrini e Kalinic sono i primi ad impegnare Colombi dopo dieci minuti, poi ci prova anche Kolarov da fuori area senza ... Leggi la notizia su oasport

