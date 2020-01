Discarica Colleferro, alle 17 uscito l’ultimo camion (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – E’ uscito attorno alle 17 di oggi, mercoledi’ 15 gennaio 2020, l’ultimo camion di rifiuti destinato alla Discarica di Colleferro, che, dopo 26 anni di attivita’, alle 18 in punto ha chiuso i suoi cancelli per sempre. Presenti sul posto alla chiusura anche alcuni attivisti del movimento ambientalista Rifiutiamoli. Finisce cosi’ un capitolo della storia della cittadina industriale in provincia di Roma dove a meta’ Anni 90 nasceva il sito di Colle Fagiolara e, poco piu’ tardi, le due linee di incenerimento di Colle Sughero, anche queste prossime alla demolizione dopo il naufragato progetto di revamping. E si respira aria di festa all’ombra del cementificio che svetta su Colleferro, con le bacheche comunali tappezzate dai manifesti con cui il sindaco, Pierluigi Sanna, e l’assessore all’Ambiente, Giulio Calamita, ... Leggi la notizia su romadailynews

ElisabettaIori3 : RT @mbx1900: Dunque signori. Stasera chiude La Discarica di Colleferro alternative nn mi sembra siano stato individuate e salvo miracoli (… - fabiospes1 : RT @retesoletv: Rifiuti, chiude la discarica di Colleferro: si teme il collasso. Qui i dettagli: - PierluigiSanna2 : RT @Agenzia_Dire: 'Dal 15 gennaio in poi a Colle Fagiolara non entrano più rifiuti“. Lo dichiara il sindaco di #Colleferro, @PierluigiSanna… -