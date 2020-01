Eriksen Inter: Mourinho glissa sulla domanda – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Josè Mourinho glissa sulla domanda relativa alle voci di mercato che vorrebbero Eriksen sempre più vicino all’Inter – VIDEO Josè Mourinho non vuole sentire parlare di mercaro. Il tecnico del Tottenham, nella conferenza stampa verso la gara di FA Cup contro il Middlesbrough, ha glissato su una domanda relativa alla trattativa tra Eriksen e l’Inter. Mourinho si rifiuta di rispondere alla domanda, considerandola una mancanza di rispetto verso i giocatori alla vigilia della gara di FA Cup e dopo la sconfitta contro il Liverpool in Premier League. Jose Mourinho on Eriksen linked with Inter Milan Leggi la notizia su calcionews24

