Calcio, Roma-Juventus: Nicolò Zaniolo abbandona il campo in lacrime ed in barella (Di domenica 12 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo è uscito in barella al minuto trentacinque di Roma-Juventus. Dopo una fantastica ripartenza dalla propria area di rigore il fantasista giallorosso è caduto a terra dopo un contrasto con De Ligt e Rabiot, quando stava per calciare verso la porta bianconera. Non si è capita subito la gravità dell’infortunio, ma dopo qualche minuto è stata chiamata la barella e Zaniolo ha abbandonato il campo in lacrime insieme ai medici. Il fallo da parte dei giocatori della Juventus sicuramente c’è stato, ma l’entità del contrasto non è stata assolutamente violente. La sensazione è quella che a Zaniolo sia ceduto di colpo il ginocchio sinistro e le lacrime del centrocampista nel giro della Nazionale non aiutano ad avere pensieri migliori. E’ il secondo grave infortunio della partita. Infatti al 19′ è stato Demiral ad abbandonare il campo, anche lui per un ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : Gol! Roma - Juventus 0-1, rete di Demiral M. (JUV) - OfficialASRoma : Calcio d’inizio allo Stadio Olimpico ?? DAJE ROMA! DAJE ROMA! DAJE ROMAAAAAA! ???? #RomaJuve ?? #ASRoma - CorSport : Paura #Zaniolo: esce dal campo in barella e in lacrime ?? -