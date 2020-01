Pakistan, bomba in una moschea: decine di vittime e feriti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono svariate le vittime – tra cui un ufficiale di polizia provinciale di alto rango – di una potente esplosione che ha fatto tremare una moschea nel Pakistan nord-occidentale, a Quetta, capoluogo e maggiore centro della provincia del Belucistan e del distretto omonimo. A riportarlo sono i media locali che citano la polizia. L’esplosione sarebbe avvenuta alla fine della preghiera. RT.com parla di 13 morti. Secondo Abdulhaq Omeri, corrispondente in Afghanistan per ToloNews, già di base in Pakistan, le vittime confermate al momento sarebbero 9. Tra loro, molti rifugiati afghani. I feriti sarebbero più di 10. Quetta blast update: 9 confirmed dead and over 10 injured n mosque blast in Quetta. Several Afghan refugees among the dead, sources say @taahir khan pic.twitter.com/z55BebFMYp— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) January 10, 2020 #Iranian terrorists enter ... Leggi la notizia su open.online

Pakistan denuncia bombardamento indiano : 1.56 Un ragazzo pachistano di 16 anni è rimasto ucciso in un bombardamento di forze indiane nella Valle di Leepa, vicino alla linea di controllo che separa le rispettive parti del Kashmir controllate dai due Paesi. Lo riferiscono fonti locali pachistane, aggiungendo che nei bombardamenti sono anche rimasti feriti un bambino di dieci anni e un uomo. Le forze pachistane hanno risposto al fuoco.

