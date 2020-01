Depositate 71 firme per il referendum sul taglio dei parlamentari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra chi si sfila e toglie la firma e chi la aggiunge in zona Cesarini, alla fine i promotori del referendum sul taglio dei parlamentari (i forzisti Cangini e Pagano e il dem Nannicini) incassano 71 sottoscrizioni (7 in piu' di quelle richieste) e le depositano in Cassazione. La consultazione popolare è a un passo e potrebbe svolgersi in tarda primavera, magari assieme all'altro referendum sul maggioritario e in contemporanea con le elezioni comunali e regionali. Importante (ma non decisivo), il soccorso leghista: sono 6 i senatori del partito di Matteo Salvini che si aggiungono ai firmatari, due dei quali nella giornata di oggi. Ma sostanziale è stato anche l'aiuto di Forza Italia, con 5 nuove firme che si sono aggiunte a quelle di sentori forzisti già presenti nell'elenco. Proprio il ritiro ieri delle firme da parte di 4 senatori azzurri (vicini a Mara Carfagna) aveva ... Leggi la notizia su agi

ilpost : Sono state depositate in Cassazione le firme necessarie per chiedere il referendum contro il taglio del numero dei… - Jonas62712964 : RT @tg2rai: Depositate le firme in cassazione sul referendum confermativo del #tagliodeiparlamentari. Firme della Lega dopo il ritiro a so… - IndomitusVirtus : RT @gustinicchi: Depositate firme per referendum taglio parlamentari. Ora si balla. -