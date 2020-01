Infortunio Mkhitaryan, il problema accusato dall’armeno della Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, guaio per Fonseca. Si ferma Mkhitaryan per un fastidio alla coscia sinistra subito a causa di un trauma nel match di domenica Piccolo guaio per Paulo Fonseca: si è fermato Henrik Mkhitaryan. Il calciatore della Roma ha accusato un fastidio alla coscia sinistra in seguito a un trauma subito, all’ottantesimo minuto, nella partita di domenica sera contro il Torino. Le sue condizioni saranno monitorate giornalmente dallo staff medico giallorosso e nelle prossime 48 ore si conoscerà meglio l’entità generale del problema riscontrato dall’ex Arsenal. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

