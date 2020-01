Roberto Bolle: età, fisico e intervista (Di martedì 7 gennaio 2020) Sfido chiunque a essere un best dressed man indossando una felpa e una tuta con i piedi, ma Roberto Bolle ci riesce. Accovacciato in un divano, tra una sessione di riscaldamento e una prova, mi racconta del Danza con me che ha portato in prima serata su Raiuno, di nuovo con enorme successo di pubblico e di critica, per il terzo Capodanno di fila − ormai è un’istituzione: Strauss a pranzo, Bolle a cena − e ha negli occhi tutto l’orgoglio del bambino che ballava davanti alla sigla di Fantastico in tv e «neppure nei miei sogni più arditi» si sarebbe immaginato di vedersi affidare uno spettacolo nella fascia oraria regina della prima rete televisiva italiana. «Quando me l’hanno proposto ho pensato: sono pazzi», ride. «Anni fa, la sola idea di fare una gag comica con Virginia Raffaele mi avrebbe ucciso di imbarazzo. Sono ... Leggi la notizia su gqitalia

