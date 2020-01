Nilufar Addati ricorre alla chirurgia estetica: ecco perché (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nilufar Addati torna a far parlare di sé. Dopo lo scoop lanciato negli scorsi giorni dall’amica Giulia Latini su un possibile nuovo flirt della bella napoletana, Nilufar torna al centro della cronaca rosa per un annuncio fatto poche ore fa tramite le sue storie Instagram. Dopo essere scomparsa per qualche giorno, infatti, l’ex tronista è tornata sui social e ha spiegato, con estrema tranquillità e soddisfazione, il motivo della sua assenza: Ciao amici! Volevo ringraziarvi perché mi avete inondato di messaggi in questi giorni perché ero un po’ scomparsa. … sto benissimo, sto a casa, mi sto riposando, mi sto riprendendo perché ieri finalmente dopo un paio d’anni di riflessione su questa questione mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica correttiva additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno: il fatto che fosse molto ... Leggi la notizia su trendit

