Manchester, la madre di una vittima: «Voglio evitare che altri giovani diventino terroristi» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Manchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strageManchester il giorno dopo la strage«Se riuscirò ad evitare che anche solo un bambino venga radicalizzato, quel giorno saprò che Martyn non è morto invano». A parlare all’Independent è Figen Murray. Suo figlio Martyn Hett è una delle ventidue vittime dell’attentato scoppiato durante il concerto di Ariana Grande, a Manchester. Quando Salman Abedi, affiliato Isis, ha deciso di farsi saltare in ... Leggi la notizia su vanityfair

2003_manchester : RT @Pirichello: Beta clamoroso, pianto per una sconfitta di campionato a Gennaio madre de dios, fossi il padre due schiaffoni - zeropoesie : @AndreaRub2019 Vado con po' di consigli: 'Arrival', 'La migliore offerta', 'Manchester by the sea', 'Mia madre', 'L… - LucaParry85 : @Redblack100x100 se no dovevo mettere milan manchester 2007 che ricordi insalata di riso chiesta mia madre me la fa… -