Santi Cappellani: il deputato M5S che non restituisce i soldi perché ha perso la password di Rousseau (Di domenica 5 gennaio 2020) Ieri la ministra dell’Innovazione Paola Pisano ci ha deliziato con le sue convinzioni ritrattate sulla password di Stato. Oggi si scopre che in effetti questa storia delle password potrebbe avere un ruolo anche nelle rendicontazioni del MoVimento 5 Stelle: il Corriere della Sera infatti spiega che Santi Cappellani, deputato M5S, è in ritardo con le restituzioni perché – sostiene – ha dimenticato la password: «Sto per inviare ora una mail all’audit di tirendiconto.it per spiegare che il mio è solo un inconveniente tecnico»: Santi Cappellani, deputato siciliano, prova a raccontare i motivi del suo ritardo (di un anno) nelle rendicontazioni. «Le restituzioni sono disposto a farle, ma sono tecnicamente impossibilitato», dice. E aggiunge: «Mi sono dimenticato la password, mi era già capitato lo scorso anno e ora non riesco ad accedere alla pagine che servono per caricare i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

