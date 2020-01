I Miserabili: trama e cast della terza parte in onda stasera (Di domenica 5 gennaio 2020) I Miserabili, la trama e il cast della terza parte in onda su Rai 3 Serie tv Arriva la puntata finale della miniserie I Miserabili, in onda questa sera 5 gennaio 2020 in prima serata su Rai 3. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo ed è stata realizzata dalla BBC nel 2018. Ambientata nei bassifondi della società francese nel cuore dell’Ottocento, la storia vede protagonista Jean Valijean, un uomo scappato alla prigionia e che cerca di costruirsi un futuro, per sé e per la figlia a carico, nonostante l’ispettore Javert costantemente alle sue calcagna. Di seguito, ecco le anticipazioni e la trama della terza e ultima parte, in onda domenica 5 dicembre 2020 in prima serata su Rai 3. I Miserabili, le anticipazioni della miniserie: la trama della terza parte Di questa terza puntata, la protagonista sarà Cosette. Ormai cresciuta, la giovane fanciulla ha ... Leggi la notizia su tpi

zazoomblog : I Miserabili: trama cast e anticipazioni stasera 5 gennaio 2020 - #Miserabili: #trama #anticipazioni - zazoomnews : I Miserabili: trama cast e anticipazioni stasera 5 gennaio 2020 - #Miserabili: #trama #anticipazioni - zazoomnews : I Miserabili: trama cast e anticipazioni stasera 5 gennaio 2020 - #Miserabili: #trama #anticipazioni -