Beppe Grillo riceve la laurea honoris causa: “Sono il Dottor Elevato” (Di domenica 5 gennaio 2020) La “World Humanistic University“, con sede a Miami negli Usa e a Quito in Ecuador, ha consegnato una laurea honoris causa in Antropologia a Beppe Grillo. Il comico e fondatore del Movimento 5 stelle ha presentato con orgoglio l’attestato su Facebook ironizzando: “Dottore Elevato”. La consegna è avvenuta lo scorso 3 gennaio alla presenza del rettore dell’università, Carmina De La Torre, e del presidente dell’Università, il professor Henry Soria. Beppe Grillo, inoltre, ha voluto ringraziare anche l’ex console generale dell’Ecuador in Italia, Narcisa Soria, e il professor Stefano Rimoli. Beppe Grillo, laurea honoris causa Corona d’alloro sulla testa, attestato alla mano e un bel sorriso. Lo scatto pubblicato su Facebook da Beppe Grillo testimonia la cerimonia di consegna della laurea honoris in Antropologia. Il comico e fondatore di M5s, infatti, ha ... Leggi la notizia su notizie

