Australia in fiamme, residenti e turisti in fuga: incendi trasformano località in città fantasma (Di sabato 4 gennaio 2020) I pompieri del Nuovo Galles del Sud, in Australia, continuano ad arginare gli incendi. Decine di migliaia di Australiani hanno lasciato le loro case mentre le condizioni meteorologiche del fine settimana potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. Gli incendi hanno trasformato le località turistiche in città fantasma L'articolo Australia in fiamme, residenti e turisti in fuga: incendi trasformano località in città fantasma proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

