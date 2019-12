Titoli e aperture: gli scontri nella maggioranza sui quotidiani in edicola (Di martedì 31 dicembre 2019) Reddito di cittadinanza e Quota 100, prescrizione e concessioni autostradali, Alitalia e Ilva. Sono questi i principali argomenti e terreni di scontro all'interno della maggioranza in vista della ripresa dell'attività di governo con il vertice programmata per il prossimo 7 gennaio. Il Partito democratico, intanto, chiede che Reddito e tema pensioni vadano rivisti. Ma ottiene il netto rifiuto del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che dice: "Mai". Nel frattempo l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti lascia il Movimento Cinque Stelle. Anche i renziani mettono in guardia il governo: sulla giustizia rischia grosso. Sul tema della prescrizione i toni si stanno inasprendo e le posizioni irrigidendo. CORRIERE DELLA SERA Sfida su Reddito e Quota 100 Il Pd: "Vanno rivisti". Di Maio: "Mai". Gelo dei Cinque Stelle su Conte LA REPUBBLICA Anti Salvini cercasi Nel sondaggio di fine anno ... Leggi la notizia su agi

