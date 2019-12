Attacco a colpi di machete in casa di rabbino | Hannukkah di sangue a New York Arrestato

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019)dia New: nel settimo giorno della festa delle luci, il 'Natale ebraico', a Monsey, un sobborgo abitato soprattutto da ebrei ultraortodossi, un uomo e' entrato nelladelha aggredito cinque persone, colpendole con un. In quel momento, c'era oltre un centinaio di persone nell'abitazione, riunite per assistere all'accensione della settima candela di. Due feriti versano in condizioni gravi. L'uomo, Thomas Grafton, un afroamericano 47enne, e' statodopo un paio d'ore ed era "tutto coperto di". E' successo intorno alle 22 di sabato notte nella contea di Rockland, nello Stato di New, dove vive una popolosa comunita' di ebrei. L'aggressore, che aveva il volto coperto da una sciarpa, si e' introdotto nella, ha estratto dal giubbotto ile ha cominciato are, seminando il panico.Poi e' scappato, ma ...

