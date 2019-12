Ragazze investite a Roma | un’amica | “Ho attraversato come loro”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gaia Von Freymann e Camillagnoli sono le duedi 16 annie uccise da Pietro Genovese. Il figlio 20enne del regista Paolo, autore di filmImmaturi (2011) e Perfetti Sconosciuti (2016), le ha travolte in un punto poco illuminato e molto pericoloso di Corso Francia. Attualmente il giovane si trova agli arresti domiciliari, decisione che ha fatto infuriare la madre di una delle due. Nonostante i rischi, molti ragazzi, per fare prima, decidono di attraversare la strada proprio in quel punto. A fare questa rivelazione è un’amica delle due vittime. La ragazza ha raccontato all’agenzia Agi, di aver provato lei stessa ad attraversare Corso Francia di notte, correndo, fuori dalle strisce pedonali e con il semaforo verde per le auto.“L’ho fatto anche io, prendi la rincorsa e corri” ha detto la giovane. ...

repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… - LegaSalvini : LA DROGA FA MALE E LA LEGA COMBATTERÀ SEMPRE SPACCIO E DIFFUSIONE - Adnkronos : Ragazze investite, il testimone: 'Impossibile evitarle' -