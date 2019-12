Un bel vedere i Huawei P40 | il design anticipato da questi render

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Di nuovo protagonista del giorno ilP40, questa volta relativamente alche lo contraddistinguerà. Secondo quanto riportato da '91mobiles', in feat. OnLeaks, le forme del prossimo top di gamma saranno ben precise, soprattutto per quanto riguarda il modulo fotografico, che avrà un aspetto insolitamente rettangolare (almeno per il produttore cinese). IlP40 monterà 4 sensori, mentre ancora non sappiamo di quanti tiratori si comporrà la fotocamera del P40 Pro. La parte anteriore del modello standard si caratterizzerà per uno schermo piatto, con dimensioni che andranno dai 6.1 ai 6.2 pollici. La versione potenziata, invece, presenterà un pannello curvo a ridosso dei 4 lati, con diagonale compresa tra i 6.5 ed i 6.7 pollici. Entrambe le varianti includeranno la porta USB-C, un altoparlante lungo la parte sottostante ed i tasti di accensione/spegnimento e del volume ...

