ALESSIO BONI E' GIORGIO AMBROSOLI ' Un avvocato moralmente coerente | integerrimo'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), l'attore è pronto a vivere una nuova grande prova dopo che il 2019 gli ha sorriso e non poco.

RaiUno : “Lui non si tirerà mai indietro e questo è quello che mi ha colpito di più.” L’intervista ad @AlessioBoni_FP è disp… - arual812 : RT @gloriaparveth: Comunque complimenti ai truccatori per aver reso Alessio boni così simile a #GiorgioAmbrosoli - gloriaparveth : Comunque complimenti ai truccatori per aver reso Alessio boni così simile a #GiorgioAmbrosoli -