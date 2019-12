Chi è Andrea Iannone | il pilota abruzzese sospeso per doping

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Chi è, ilitalianoper. Dai successi nelle categorie inferiori al flop in MotoGP. Tutto sull’. ROMA – Nuovi guai per. Ilè risultato positivo ad un controllo anticon la sospensione avvenuta per precauzione in attesa di ulteriori accertamenti. Andiamo a conoscere meglio lo sportivo italiano che rischia di rimanere ‘a piedi’ per il 2020. Chi è, la carriera delNato a Vasto il 9 agosto 1989 (Leone),si è avvicinato al mondo del motociclismo sin da piccolo. L’esordio nella classe 125 è avvenuto nel 2005. Da qui in poi una lunga carriera che lo ha portato a vincere diverse gare nelle categorie inferiori senza, però, riuscire a conquistare il titolo iridato. La migliore posizione è stata la terza ottenuta in Moto 2. La ...

