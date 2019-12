Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Paltrinieri e Panziera volano a Tokyo | Federica

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una terza giornata coi fiocchi quella degli Assoluti invernali di, che si è tenuta a Riccione. Nella rassegna nazionale, prima chance per gli atleti nostrani di conquistare il pass per2020, i riscontri considerevoli non sono mancati. Pronti, via e il primatista italiano dei 200 dorso Matteo Restivo mette in scena una gara su valori notevolissimi nei 200 dorso, che lo porta a sfiorare il suo record italiano (1’56″29), vincendo in 1’56″47, davanti ad un redivivo Luca Mencarini (1’56″58) al personale (il prec. 1’57″45). Una prova di entrambi davvero notevole che ha strappato gli applausi di tutti, pur non valsa la qualificazione olimpica (tempo limite: 1’55″8), ma per marzo probabilmente ci siamo. A completare il quadro del podio Christoper Ciccarese (1’58″86). E’il momento di Margherita. La ...

