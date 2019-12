Natale | 10 idee per un panettone artigianale fuori dagli schemi

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Poche cose riescono ad accendere la magia delcome un morbido, profumato, gustosissimo. Già, perché il dolce per eccellenza delle feste invernali – quando preparato a regola d'arte - è in grado di mettere d'accordo intorno al tavolo grandi e piccini, parenti vicini e lontani, amici italiani e stranieri, con un'unica possibile occasione di discussione: canditi sì o canditi no? La grande tradizione, insomma, non delude mai. Qualcuno, però, potrebbe essere alla ricerca di unun pochino, a partire proprio dal dessert principe di pranzi e cene: e allora ecco una selezione di 10 panettoni artigianali reinventati e rivoluzionati, tutti da provare per feste ad alto tasso di creatività. Massimiliano Alajmo Moro di Venezia (2).jpgIl Moro di Venezia Nel capoluogo lombardo le tre ...

juventusfc : Hai bisogno di idee per Natale? ?? E' arrivato il #CHRISTMASHUP! Acquista il regalo perfetto! ??… - giomo2 : Natale EcoSolidale: Il regalo che fa bene. A Roma, tante idee per regali vintage ... e non solo - ecoliving_it : RT @ecoliving_it: Su -