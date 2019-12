Vampire | The Masquerade - Coteries of New York ci immerge da oggi nel World of Darkness

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un'esperienza narrativa per giocatore singolo realizzata dai polacchi di Draw Distance,: Theof Newè finalmente disponibile dasu Steam mettendoci di fronte a una nuova avventura narrativa ambientata nell'amatoofè ambientato esattamente nella quinta edizione del lore di The: The. Nel gioco sarete in grado di appartenere a uno dei vari clan di vampiri, ognuno con il proprio atteggiamento e la propria visione sul mondo, e potremo scoprire i loro diversi approcci attraverso dialoghi e altre meccaniche di gioco. Le scelte che farete, d'altronde, vi indirizzeranno verso uno dei numerosi finali.of Newpresenterà una narrazione oscura, che punta con decisione sulle atmosfere e sulle emozioni mescolandole a dilemmi moralmente impegnativi e molte scelte tutt'altro che semplici.Leggi altro...

