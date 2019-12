Sesso a Natale | l’esperta | “tanti giochi erotici con pandoro | panettone | torrone e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema del cibo e delnel periodo natalizio. “possono essere impiegati, con un po’ di fantasia in un gioco erotico che può ricordare il Body sushi una pratica che consiste nel mettere una ragazza completamente nuda e adagiare del cibo sopra di lei. Ovviamente non con la ‘fettona’ dio diappunto ma tagliando a dadini i dolci, aggiungendo un po’ di frutta e impiegando, perché no, della crema spalmabile o della panna così che si viene a creare una combinazione che ben si presta ad adattare il gioco del body sushi per il periodo natalizio.” “Non necessariamente c’è il bisogno di mettere sul pube o sui genitali i dolci, ricordiamo infatti che il corpo ...

