Marotta | “Il nostro è un modello vincente Dare il massimo indipendentemente

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Al termine dell’assemblea di Lega Serie A ha parlato l’ad dell’Inter Giuseppe. “Il percorso è stato caratterizzato dalle linee guida date da Suning. Quindi grande merito alla proprietà che sta garantendo stabilità economica e finanziaria. Il lavoro in ambito sportivo sta andando bene e siamo contenti di questo. Ilobiettivo era alzare l’asticella rispetto alla passata stagione. Stiamo ottenendo ottimi risultati, ma non ci culliamo su questi. Guardiamo al lavoro, che è lo stesso diktat di Antonio Conte, perché ci può portare soddisfazione”. Sul mercato: “Vogliamo puntellare meglio un organico che è carente in alcuni reparti, ma lo è per delle circostanze. Valuteremo ciò che offrirà il mercato di gennaio e al tempo stesso coglieremo le opportunità, considerando anche che il gruppo sta dimostrando coi fatti di meritare certi ...

