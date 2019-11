Terminato il matrimonio di Bottas | Hamilton svela | “posso immaginare perché si siano

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il pilota britannico ha prima commentato la fine deldi, soffermandosi poi sulle prime due sessioni di prove libere Il fine settimana di Abu Dhabi è cominciato in maniera positiva per la Mercedes, Valtteriinfatti ha chiuso davanti a tutti entrambe le prime due sessioni di prove libere, ottenendo ottimi riferimenti cronometrici. LaPresse Un doppio sorriso che fa bene al finlandese, separatosi questa settimana dalla moglie come annunciato da lui stesso sui social. Una situazione complicata, su cui si è soffermato anche Lewis: “posso capire il motivo per cui è finito ildi– le parole dial Sun –è una cosa che capita a molti sportivi, uomini e donne. Devi riuscire ad avere la mente sgombra e a trovare il giusto equilibrio fra impegni e tempo libero, ma nel nostro caso c’è anche il fatto che ...