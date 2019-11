Fossati Mina fra i miei maestri Il nostro primo incontro | tuttora

Ivano Fossati : "Mina è statuaria e bellissima. Cantò le mie canzoni meno famose e poi tutti mi chiamarono" : “Ho incontrato Mina per la prima volta nel 1970. Io vidi lei ma lei non vide me”. Ivano Fossati racconta così, sul Corriere della Sera, il primo concerto dal vivo della tigre di Cremona. E non fu certo una prima volta qualunque. Ero fra il pubblico, in galleria, al teatro Margherita di Genova. Il programma di quella sera era un recital di Mina e Giorgio Gaber. Mi piacevano entrambi e ci andai da solo. Un po’ ...

Ivano Fossati e Mina - l’anteprima del dialogo esclusivo domani su 7 : Nel numero di 7 in uscita domani, venerdì 22 novembre, Mina e Ivano Fossati dialogano in occasione dell’uscita del loro disco: «No, non sono solo canzonette»

Ecco Mina e Fossati : la strana coppia in cerca della perfezione - : Paolo Giordano Il cantautore parla del loro nuovo disco «Mia moglie ha detto: se non lo fai, divorzio» Se si vuole vincere facile, il disco di Mina e Fossati è una garanzia. Uscirà il 22 novembre e l'altra sera è stata fatto ascoltare al Conservatorio di Milano, in una sala Verdi piena zeppa e trapuntata di cuffie, wireless e illuMinate di verde, per un ascolto mirato, silenzioso, applaudito. È la prima volta che due colossi della ...

Mina Fossati - il 22 novembre arriva l'album : Esce il 22 novembre per Sony Music il nuovo album di inediti di Mina e Fossati. I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani da ribalta

Ivano Fossati : "Mia moglie mi ha detto : 'Se non accetti di cantare con Mina chiedo il divorzio'" : Il 22 novembre, dopo 2 anni di lavoro, esce l’album firmato da Mina e Ivano Fossati. Un disco di cui i due protagonisti della musica italiana, da tempo, per scelta, lontani dalla ribalta, avevano parlato per la prima volta nel 1996. “Poi qualcosa nell’ambito delle case discografiche non andò per il verso giusto - ha raccontato Ivano Fossati - Quando un paio di anni fa ho scoperto che Mina ancora pensava a questa idea ...

Mina e Fossati insieme tra sogno - amore e attualità. Lui : “Mia moglie mi ha detto che se avessi detto ‘no’ avrebbe chiesto il divorzio” : Una delle voci più belle della storia della musica italiana, assieme ad una delle penne più poetiche tra i cantautori di sempre. Sembrava impossibile, ma il progetto si è concretizzato con l’album “Mina Fossati”, in uscita il 22 novembre e anticipato dal singolo “Tex Mex”. C’è l’aria delle grandi occasioni, del grande evento unico a Milano. Nonostante la pioggia incessante di questi giorni in molti sono accorsi, complice anche ...

Il 22 novembre arriva l’album “Mina Fossati” con undici duetti : Milano. «Ci siamo posti l’obbiettivo di essere espressivi e abbiamo lavorato sull’idea di essere degli attori che raccontavano le storie

Mina - Fossati - arriva il singolo Tex-Mex : Esce oggi Tex-Mex, il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti Mina Fossati, in uscita il 22 novembre prossimo.

“Tex-Mex” - esce il singolo che anticipa l’album Mina Fossati : È "Tex-Mex" il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti Mina Fossati, in uscita il 22 novembre. Il brano, scritto da Ivano Fossati e cantato a due voci con Mina, ha un sound blues-rock, mescolato ad atmosfere di stampo latino. Un ritmo coinvolgente per un testo che è un inno all'amore che illude, che tradisce e che perdona ma che permette anche quegli eterni ritorni di cui canta Mina. Il video del singolo, per la regia di Mauro ...

Mina Fossati - 'Tex Mex' : singolo da oggi/ Video - album in collaborazione : 11 inediti : Mina Fossati, esce oggi il primo singolo del nuovo album dell'inedita coppia: 'Tex Mex'. Un inno all'amore che illude e perdona, il Video.

L’illusione dell’amore nel nuovo singolo di Mina e Fossati - un ritorno folk-rock per la coppia inedita : Due grandi nomi della musica italiana e un lungo viaggio. Il nuovo singolo di Mina e Fossati apre un varco sugli intenti riversati nel primo album a due voci atteso per il 22 novembre, dando un primo ma importante assaggio di quello che hanno voluto esprimere con un'inaspettata prova sulla lunga distanza. Annamaria e Ivano fanno volano quindi al confine tra il Messico e gli Stati Uniti per raccontare di quegli amori indimenticabili ma ...

Tracklist di Mina Fossati - nuovo album a sorpresa atteso a novembre : Dopo l'annuncio dell'album, arriva anche la Tracklist di Mina Fossati. Il disco sarà consegnato per il mercato e distribuito a cominciare dal 22 novembre. Per l'occasione, Ivano Fossati ha deciso di riprendere il microfono per cantare in duetto con la Tigre di Cremona in 11 brani inediti che l'artista ha scritto per il disco congiunto di prossima pubblicazione. In queste ore, è stata resa nota la Tracklist dell'album che sarà presto ...

Mina e Fossati insieme - esce il 22 novembre l’album a due voci : Mina e Fossati insieme, per un nuovo album di inediti in uscita il 22 novembre per Sony Music. I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, per la prima volta uniscono le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati, che tornano a collaborare in un'occasione unica. "Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al ...

Il 22 novembre uscirà un disco di canzoni inedite cantate da Mina e Ivano Fossati : Il 22 novembre uscirà un disco di 11 canzoni inedite interpretate da Mina e Ivano Fossati, e tutte scritte da Fossati. A produrre il disco, che si può già pre-ordinare, è Sony Music. Annunciando l’uscita del disco Fossati ha specificato