“Uomo incazzato” | “Lo Stantio”… Mourinho al Tottenham spacca già la Premier

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quando achiesero quali squadre avrebbero lottato per il titolo dellalui rispose: “Quattro: Manchester City,, Liverpool e… Manchester City B “. Ecco, ora ne allena una. L’ingaggio alè su tutte le home page dei siti sportivi internazionali. E’ la notizia del giorno, non solo in Inghilterra. Anche per il fardello di ipse dixit, aneddoti e polemiche che lo Special One porta con sé. Intanto, Mou non è più lo Special già un po’. Il Mirror per esempio scrive che “Quandoarrivò in, al Chelsea nel 2004, si annunciò come lo Special One. Ma con la sua folta chioma ormai grigia, il suo ghigno malizioso sostituito da un cipiglio permanente ora la sensazione è che i suoi giorni migliori siano già passati. Un soprannome più azzeccato ora sarebbe “The Stale One”, “lo ...

napolista : Lo Special One ora è “Lo Stantio”… ma per altri vincerà perché è un 'uomo incazzato'. Mourinho al Tottenham spacca… - raffyfw1973 : @CinziaEmanuelli @CarloCalenda È solo un uomo incazzato che spara cannonate su tutti per recuperare voti. -