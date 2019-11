VIDEO Test Valencia 2019 | Valentino Rossi | “Primo feeling buono ma c’è ancora da

Bambini - Seggiolini antiabbandono - il nostro test - VIDEO : Dal 7 novembre i Bambini di età fino a quattro anni devono essere trasportati in auto su Seggiolini dotati di un dispositivo antiabbandono: funzionano davvero? Esame per dieci. In questo VIDEO, abbiamo provato alcune proposte dei principali produttori, per raccontarvi come operano, quali pregi e quali limiti hanno; insieme a loro, abbiamo testato i sistemi universali, che permettono di rendere a norma i Seggiolini di cui già si dispone, ...

VIDEO MotoGP - Test Valencia 2019 : la caduta di Alex Marquez al debutto con la Honda 2020 : Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Alex Marquez da pilota ufficiale Honda in MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo di Moto2 nel 2019, ha esordito quest’oggi con la sua nuova moto in versione 2020 nella prima giornata dei Test invernali di Valencia con una scivolata in curva 10 senza grandi conseguenze dal punto di vista fisico. Di seguito il VIDEO della caduta di Alex Marquez all’esordio con la Honda HRC ...

VIDEO MotoGP - Test Valencia 2019 : debutto per Munoz - nuovo capotecnico di Valentino Rossi : Archiviata definitivamente la pessima stagione 2019, Valentino Rossi si rilancia oggi verso il Mondiale MotoGP 2020 con la prima giornata dei Test invernali in programma a Valencia. Una delle novità rispetto al passato riguarda il capotecnico del nativo di Tavullia, con David Munoz che prende il posto di Silvano Galbusera per la pRossima stagione. Di seguito il VIDEO con le prime immagini di Valentino Rossi nei Test di Valencia al fianco del suo ...

MotoGp - brutta caduta per Marquez nel day-1 dei test di Valencia : distrutta la nuova RC213V 2020 [VIDEO] : Il pilota spagnolo è stato protagonista di una brutta caduta che ha distrutto completamente la Honda 2020 Non cominciano benissimo i test di Valencia per la Honda, sia Marc Marquez che il fratello Alex infatti sono stati protagonisti di una doppia caduta che ha condizionato il lavoro della mattina. L’incidente più importante lo ha riportato il campione del mondo, finendo nella ghiaia ad alta velocità alla curva 13, provocando anche ...

Lega a Modena - così le “sardine” hanno riempito la piazza per protestare contro Salvini. Il VIDEO in time lapse : Il popolo delle “sardine” risponde in massa anche a Modena nel giorno dell’appuntamento elettorale di Matteo Salvini. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, hanno affollato anche piazza Grande a Modena nonostante la pioggia battente. Circa settemila le persone che hanno raggiunto la piazza modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non ...

VIDEO/ Sicula Leonzio Virtus Francavilla - 1-1 - : highlights e gol. Un punto a testa : Video Sicula Leonzio Virtus Francavilla, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, disputata per la 15giornata del girone C di Serie C.

Gaetano Arena : "Le testimonianze di Ivana Icardi ed Enrico Contarin a favore di Kikò Nalli? Tutte stronz*te" (VIDEO) : Gaetano Arena, dopo la messa in onda dell'intervista di Kikò Nalli a 'Domenica Live', ha registrato una serie di Instagram Stories, scagliandosi contro Ivana Icardi e Enrico Contarin, testimoni, di quella che sarebbe dovuta essere un finto scoop con tanto di bacio ad Ambra Lombardo:prosegui la letturaGaetano Arena: "Le testimonianze di Ivana Icardi ed Enrico Contarin a favore di Kikò Nalli? Tutte stronz*te" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : partenza e primo giro. Verstappen conserva la testa - Vettel superato da Hamilton : Max Verstappen è scattato dalla pole position nel GP del Brasile 2019 e ha mantenuto agevolmente la prima posizione alla prima chicane, Sebastian Vettel non è riuscito minimamente a contrastarlo e anzi è stato superato da Lewis Hamilton. Charles Leclerc ha iniziato nelle retrovie la sua rimonta dalla quattordicesima posizione. Di seguito il VIDEO della partenza e del primo giro del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale ...

Tatler Magazine dei The Struts da oggi in radio per celebrare 310 anni della rivista (VIDEO - testo e traduzione) : Tatler Magazine dei The Struts è da oggi in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della band di Luke Spiller prende il nome dalla popolare rivista fondata da Richard Steele nel 1709, che dal 1901 ha cambiato linea editoriale passando dalla politica alla cronaca rosa, il gossip e tutto il materiale che mettesse in risalto il glamour della upper class. Il loro brano è stato ufficialmente approvato dalla redazione come colonna sonora ...

DIRETTA MONACO GENOA/ Streaming VIDEO tv : il precedente del test match : DIRETTA MONACO GENOA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del match amichevole tra i Grifoni e la formazione del Principato

Uomini e Donne - lite tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino : "Sei sporco dalla testa ai piedi" (VIDEO) : Puntata di nervi tesi a Uomini e Donne. Giulio e Alessandro continuano a non andare d'accordo e lo scambio d'accuse di oggi pomeriggio ne è l'ulteriore dimostrazione. Nasce fondamentalmente da alcune segnalazioni, la prima riguarda la corteggiatrice Giulia, in particolare si dice che Raselli e la ragazza si conoscessero già prima di partecipare al programma dopo una vacanza dei due a Formentera, conoscenza che a quanto pare non c'è mai stata "Io ...

Fobie Vip : Veronica Satti ha paura delle lenticchie - Angelo Sanzio teme l'acqua in testa - Edoardo Ercole è terrorizzato dagli uccelli (VIDEO) : prosegui la letturaFobie Vip: Veronica Satti ha paura delle lenticchie, Angelo Sanzio teme l'acqua in testa, Edoardo Ercole è terrorizzato dagli uccelli (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 novembre 2019 18:29.

Una casa sta affondando nel Tamigi : l’ultima protesta di Extinction Rebellion a Londra [FOTO e VIDEO] : Una casa sta affondando nel Tamigi. È l’ultima trovata del gruppo ambientalista Extinction Rebellion per attirare l’attenzione sull’innalzamento del livello dei mari. Gli attivisti hanno lasciato nelle acque del fiume una replica galleggiante di una tipica casa inglese nel tentativo di “inviare un SOS al governo sulla mancata azione sul clima”. In una dichiarazione il gruppo ha detto: “Stiamo guardando in tempo reale mentre le vite delle persone ...

VIDEO/ Entella Pordenone - 1-1 - : highlights e gol. Un punto a testa a Chiavari : Video Entella Pordenone, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, disputata a Chiavari e valida nella 12giornata del Campionato di Serie B.