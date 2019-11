Vaticano | un’operazione segreta per la sicurezza del Papa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Giuseppe Aloisi Nel libro di Gianluigi Nuzzi, c’è una dettagliata ricostruzione di quella che è stata definita “Operazione San Michael” Una vera e propria operazione diin grande stile, peraltro connotata da una certo clima di segretezza, per assicurarsi che tantoFrancesco quanto ilemerito Benedetto XVI fossero tutelati, sotto ogni punto di vista, per tutto ciò che inerente allapersonale dei “due papi”. Questo è, in estrema sintesi, uno dei retroscena centrali tra quelli svelati nel nuovo libro di Gianlugi Nuzzi. “Giudizio Universale”, ultima fatica inchiestistica del noto giornalista, un libro edito da Chiarelettere, continua a far parlare di sé. Non è solo la questione del deficit delle casse dela suscitare una serie di interrogativi negli ambienti ecclesiastici e non. Peraltro, la Santa Sede ha già replicato sugli aspetti ...