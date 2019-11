Terremoto L’Aquila | scossa di magnitudo 3 2 vicino a Campotosto

Nuova scossa di Terremoto : magnitudo 3.2 in provincia de L’Aquila - vicino ad Amatrice : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10 e 55 a Capitignano, in provincia de L'Aquila ma molto vicino anche ad Amarice, teatro del sisma del 24 agosto del 2016. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche in provincia di Ascoli Piceno, oltre che sull'appennino abruzzese.Continua a leggere

Terremoto nelle province di Frosinone e L’Aquila - l’Ingv : “Zona di pericolosità molto alta - in passato scosse di magnitudo superiore a 6” : Un Terremoto di magnitudo Richter 4.4 è avvenuto alle 18:35 (ora italiana) al confine tra Lazio e Abruzzo, tra le province di Frosinone e quella delL’Aquila, a una profondità stimata di 14 km. Le località più vicine all’epicentro sono riportate. La zona interessata dall’evento odierno è caratterizzata da una sismicità frequente, sia a livello strumentale (Fig. 2) che dai dati storici (Fig. 3). nelle ore precedenti l’evento di M4.4 erano avvenuti ...

Terremoto in provincia de L’Aquila - l’esperto Ingv : “Attenzione a possibili scosse più forti” : Dopo la scossa di Terremoto in provincia de L'Aquila, con epicentro a Balsorano, a nord di Sora tra Lazio e Abruzzo, pochi minuti fa, Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv spiega cosa è successo: "Stessa tettonica che ha generato il sisma dell'Italia Centrale, ma faglia diversa. Magnitudo di 4.4 modesta ma non si esclude la possibilità di scosse più potenti".Continua a leggere

