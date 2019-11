MotoGp – Clamoroso dalla Spagna | la notizia spazza tutti | Jorge Lorenzo si ritira

MotoGp - clamoroso in Malesia : Aleix Espargaro rientra ai box e investe… un fotografo [VIDEO] : E’ successo durante il fine settimana di Sepang, il pilota dell’Aprilia si è trovato improvvisamente un fotografo davanti senza avere la possibilità di evitarlo Un episodio davvero sorprendente si è consumato davanti al box dell’Aprilia subito dopo il Gran Premio della Malesia, protagonista Aleix Espargaro che non è riuscito ad evitare un fotografo piazzatosi davanti alla propria moto. Al rientro in pitlane dopo la gara, ...

MotoGp - Miller e quel clamoroso errore alla partenza : “ho spento io la moto per sbaglio - ero incazzato nero” : Il pilota australiano ha svelato l’errore commesso sulla griglia del Gp della Thailandia, quando ha spento accidentalmente la moto Jack Miller ha iniziato il Gran Premio della Thailandia dalla pit-lane, colpa di un clamoroso errore commesso dal pilota australiano poco via dello spegnimento dei semafori. AFP/LaPresse Completato il giro di formazione, il rider della Pramac ha premuto il pulsante sbagliato, spegnendo di fatto la sua ...

MotoGp - clamoroso Valentino Rossi : sostituisce il capo tecnico - lascia Silvano Galbusera dopo sei anni : Clamorosa rivoluzione nel paddock di Valentino Rossi! Il Dottore ha infatti deciso di cambiare il suo capo tecnico in Yamaha. Il nove volte Campione del Mondo non sarà più seguito da Silvano Galbusera che era insieme a lui da ormai sei anni (era approdato alla scuderia di Iwata alla fine del 2013 per prendere il posto di Jeremyy Burgess). Come ha anticipato it.motorsport.com ci sarà un nuovo tecnico nel box del centauro di Tavullia che sta ...