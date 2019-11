Friends | la reunion | iniziate le trattative?

Fonte : blogo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Prima le richieste insistenti dei fan, poi il nuovo boom ottenuto grazie a Netflix ed allo streaming, infine quella foto di gruppo pubblicata sui social da Jennifer Aniston. Insomma: che qualcosa a proposito di unadifosse nell'aria si doveva capire. Ma cosa e quando è ancora presto per dirlo. Quello che sembra certo, invece, è il dove.Le informazioni arrivano da The Hollywood Reporter, secondo cui Warner Bros Tv. e l'intero cast della sit-com cult degli anni Novanta sarebbe alle prime fasi di una trattativa per tornare ad interpretare i loro personaggi in uno speciale destinato ad Hbo Max, il cui debutto è previsto, negli Stati Uniti, in primavera (da noi, i suoi contenuti saranno a disposizione di Sky). Una scelta naturale quella della nuova piattaforma, che si è aggiudicata, a partire proprio dal 2020, i diritti per tutte e dieci le stagioni della serie tv, ...

trash_italiano : Sta per tornare Friends, trattative in corso per la reunion ufficiale - ParamountItalia : Una reunion speciale in arrivo per i nostri #Friends preferiti - jghftww : RT @_brynhildr_: se davvero dovesse uscire la reunion di #FRIENDS, questa sarò io durante l'intera visione: -